Un Belge au pied du podium du championnat du monde de lancer de couteaux et de haches !

Ce matin, dans les journaux du groupe Sudpresse, on apprend qu'un Belge est au pied du podium du Championnat du monde de lancer de couteaux et de haches !

Le Belge, Ruddy Bronsart, a réussi à se hisser non pas au sommet du podium mais tout de même au pied du podium du Championnat du monde de lancer de couteaux et de haches qui s'est déroulé à Newark Showground, près de Nottingham. En quoi consiste cette discipline ? Ruddy était avec nous par téléphone ce matin : "On nous voit toujours comme des lanceurs qu'on voit au cirque avec une bonne femme sur la cible. En réalité, ce sont des cibles de compétition, il y a plusieurs disciplines et ça fonctionne avec des points. La meilleure place que j'ai fait, c'était 4ème mondial dans une épreuve de précision, couteaux et haches combinés. Il s'agit d'une épreuve où on lance une série de couteaux puis une série de haches dans les mêmes cibles et, à la fin, on comptabilise les points du couteau et de la hache. Dans les autres épreuves, les couteaux et les haches sont séparés".

Ruddy a découvert cette discipline car il voulait avoir un contact avec le public "Je fais partie d'une compagnie médiévale et je voulais faire quelque chose où il y a de l'interaction avec le public. J'ai vu sur le net qu'il y avait une fédération internationale, qu'il y avait des compétitions mondiales et je me suis dit que j'allais essayer. La première compétition que j'ai faite, c'était en Bretagne et je suis revenu avec sept médailles. En fait, je lançais bien mais je n'avais pas de points de repères sur mes capacités donc je ne savais pas situer mon niveau par rapport à celui des autres. Et là, j'ai fait un carnage dans les médailles !".