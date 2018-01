Un bar à Lego pour les adultes nostalgiques

Une bière en Lego ? - © The Brick Bars

Si vous faites partie de ces adultes qui rêveraient de retourner en enfance pour ne pas avoir à trouver une bonne excuse pour jouer aux Lego, le pop-up bar spécial Lego prévu pour le printemps 2018 à Londres devrait vous séduire...

La description du futur bar est pour le moins explicite : "Depuis combien de temps n'avez-vous pas sorti vos vieux blocs de construction, rassemblé vos amis et ne vous êtes pas assis autour de la création et de l'élaboration de châteaux, de bateaux et de tout ce que vous pouvez imaginer ? Si vous attendiez une excuse, ou que vos parents se sont débarrassés de vos blocs autrefois tant aimés, ce nouveau terrain de jeu pour adultes pourrait bien être ce que vous cherchez."

The Brick Bar contiendra plus d'un million de petits blocs de Lego. Il y aura bien évidemment des sculptures réalisées à partir de Lego mais surtout, il y aura de nombreuses briques disponibles pour que la clientèle puisse revivre avec nostalgie ses jeunes années autour d'un verre. Le tout dans une ambiance assurée par un DJ local.

Le concept innovant, qui n'a toutefois aucun lien avec la société danoise Lego, voyagera à travers le monde et devrait s'installer dans de grandes villes comme Los Angeles, Vancouver, Toronto, Montreal, Calgary, Perth, Brisbane, Sydney et Melbourne.

Ce qui reste moins clair, c'est si le bâtiment abritant le bar sera lui aussi construit en Lego...