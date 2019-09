Un bar à jeux de société s'exporte à Bruxelles

C’est le projet insolite de deux frères, Laurentin et Timothée Dathis. Ces 2 sommeliers de jeu ont ouvert en 2016 leur premier établissement à Lille, avant de l’exporter en été 2019 du côté de Bruxelles. L’occasion de passer de longues soirées entre amis ou en toute intimité autour de jeux de société.

Chez Luck, pour seulement 5 euros par personne / soirée, le bar resto vous propose de vous servir des jeux pour tous les âges et tous les goûts. Les serveurs, sont là pour animer votre table et vous expliquer les règles de chaque jeu.

Quand on pense aux jeux de société, vous pensez tout de suite au Monopoly, Puissance 4 ou Uno.

La carte

En plus de jouer, vous pourrez sur place vous restaurer ou boire un des cocktails maison.

Les deux frères vous proposent une cuisine street food gourmet et des plats de brasserie, tous réalisés à partir de produits locaux. Originaires de Montréal, Laurentin et Timothée proposent aussi la poutine, ainsi que des bières locales et internationales.

Plus d’infos : www.facebook.com/laluckbrussels/