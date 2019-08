C'est le buzz du jour déniché pour nous par Marion Jaumotte ! Et c'était ce matin dans le 6/8 sur la Une Télé.

Un admirateur de la chanson du Roi Lion a décidé de la chanter dans son jardin à côté des ânes... Il ne s'attendait sans doute pas à ce que les ânes fassent les choeurs derrière lui ! Il a posté la vidéo sur son Facebook et il a fait le buzz ! Plus de 3 millions de vues et 67.000 partages en une semaine !

Ca chante juste un âne on dirait...