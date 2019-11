Un Allemand a fait passer 250 personnes de l'autre côté du Mur

Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin on se plonge dans "Paris Match", "Femmes d'aujourd'hui", "Ciné Télé Revue" et "Le Vif".

On revient sur les 30 ans de la chute du Mur de Berlin, les conseils pour ne plus perdre ses clés, la pause carrière d'Angèle et Kiwi Jackson.

Paris Match s'intéresse aux personnages de l'époque dont Burkhart Veigel, qui faisait passer des gens de l'autre côté du Mur dans sa Cadillac.

"Pour passer les contrôles, il avait adapté une voiture avec des amis grâce à un bouton caché dans l'allume cigare. Cela permettait d'ouvrir un caisson blindé qui se situait derrière le volant et un corps pouvait se cacher à l'intérieur" relate Cyril. La personne "restait entre 30 et 45 minutes le temps de pouvoir passer. Au total ce sont 250 personnes qui sont passées grâce à ce système-là". Malgré les chiens, la forte odeur d'essence dégagée par la voiture les empêchaient de détecter les passagers clandestins.