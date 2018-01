Un algorithme prédit la date de décès des patients en fin de vie

Une équipe de scientifiques de l'Université de Stanford aux Etats-Unis a développé un algorithme permettant de définir la date probable à laquelle les patients en fin de vie mourront. L'idée derrière cette intelligence artificielle est de permettre d'améliorer la qualité des soins palliatifs.

Selon une étude publiée dans la revue américaine Computer and Society, des chercheurs seraient parvenus à mettre au point un algorithme capable de prédire la mort des patients malades qui sont condamnés. Cette innovation détermine alors combien de mois les patients peuvent encore espérer vivre, dans une fourchette temporelle de 3 à 12 mois.

Fiable dans 90% des cas, l'algorithme a été constitué grâce à la technologie du deep learning qui a analysé les données des dossiers médicaux de 160.000 patients souffrant de toutes sortes d'infections, que ce soit un cancer, une maladie neurologique, une insuffisance cardiaque, etc.

Cette avancée dans le domaine médical a pour but d'améliorer la fin de vie des patients. L'article scientifique débute en effet sur un constat : "Des études ont montré qu'environ 80% des Américains voudraient finir leurs jours chez eux lorsque c'est possible, mais que seulement 20% le font." Déterminer une date de décès avec précision peut permettre à des patients d'échapper à une série d'examens complémentaires et traitements douloureux inutiles et ainsi de bénéficier de soins palliatifs appropriés. A l'inverse, ça peut également permettre de ne pas admettre trop tôt le patient en service palliatif et d'arrêter trop vite des traitements capables de le maintenir plus longtemps en vie.

L'algorithme ne prétend toutefois pas remplacer les médecins. Son utilisation peut s'avérer utile au médecin pour prédire une mort avec plus de précision et dès lors adapter les soins apportés au patient en fin de vie.