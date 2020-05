Un 1er single en 8D pour le groupe namurois Root Mean Square

Le groupe namurois Root Mean Square a sorti il y a quelques jours son 1er single "I Can't Fall Asleep".

Le groupe



Root Mean Square est un groupe de 4 jeunes musiciens originaires de Namur : Sam Mansart, Hugo Franquin, Clara Charlier et Noé Peigneur.

Dans "I Can't Fall Asleep", on découvre leur univers aérien si singulier, quelque part entre l’Indie Rock, la Folk et l'Ambient.

Une instrumentation riche, douce et profonde, qui se construit autour de guitares, voix, batterie et synthés. Les chants de Clara et Sam sont mélodiques, célestes, soulignés par la guitare d’Hugo. Chacun s’envole à tour de rôle, soutenu (depuis quelques mois) par la batterie solide de Noé. Un alliage entre puissance et douceur, pour un voyage intergalactique envoûtant.

"C'est notre tout premier single. C'est une chanson qui représente assez bien l'univers du groupe, malgré qu'on est un groupe fort dispersé au niveau des styles musicaux. Au fil du temps et au fil des concerts on a pu y mettre chacun son grain de sel et le faire évoluer pour que la personnalité des quatre musiciens en ressortent" nous confie Hugo Franquin, guitariste du groupe, contacté par Terry Lemmens.