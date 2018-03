U2 publie un nouveau single extrait son album "Songs of experience" !

C'est en décembre 2017 que les 4 irlandais publiaient leur quatorzième album "Songs of experience".

Vous avez déjà pu en découvrir "You're the best thing about me" et "Get out of your own way" sur Vivacité !

U2 publie cette semaine le troisième extrait de l'album intitulé "Lights of home".

Le groupe partira en tournée dès le mois de mai, le "Experience + Innocence Tour 2018" traversera tout d'abord les Etats-Unis avant de débarquer en Europe entre septembre et novembre, hélas aucune date belge n'est encore à l'agenda de cette tournée.

On vous propose de découvrir "Lights of home" tout de suite ci-dessous ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité !