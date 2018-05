Typh Barrow place son nouveau single sous le signe de l'émotion !

Tout semble sourire à notre compatriote Typh Barrow depuis le début de cette année !

Son nouvel album "Raw" s'est hissé en tête des ventes la semaine de sa sortie le 18 janvier, son single "Taboo" passe en boucle sur toutes les radios du royaume et elle sera en concert le 21/07 aux Francofolies de Spa et le 5/10 sur la scène de l'Ancienne Belgique à Bruxelles !

Quelques jours après avoir partagé un dernier duo poignant avec Maurane en interprétant "La chanson des vieux amants", la jeune bruxelloise reste dans le registre de l'émotion puisqu'elle a choisi la ballade "Hurt" comme deuxième single de son album.

On vous propose de découvrir la version live de "Hurt" interprétée sur le plateau de D6Bel On Stage tout de suite ci-dessous ou du lundi au jeudi entre 19h et 20h dans le Tip Top La Quotidienne sur Vivacité !