Typh Barrow nous fait danser en mode adultère

Typh Barrow - Le 8-9: l'invité - 22/05/2019 La chanteuse Typh Barrow pour son nouveau single Replace. Après cette saison de The Voice, la coach nous revient avec un titre inédit, au refrain entêtant, prélude à un futur nouvel album. Un titre que Typh défend déjà dans sa tournée actuelle, sold-out partout. Après Bruxelles, Mons et Charleroi, Typh sera peut-être près de chez vous fin mai à Liège, Rouvroy et Marche-en-Famenne. Si vous n’avez pas vos tickets pour ces dates complètes, un nouveau Cirque Royal vient de s’ajouter : le 15 mai… 2020 !