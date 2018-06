Typh Barrow: Humour, charme et...talent !

Typh Barrow...Retenez bien ce nom ! Elle est une future grande de la chanson et elle est belge. Elle a rejoint l'équipe des Enfants de Choeur pour la toute dernière émission de la saison, celle du 1 juillet avant les "Best of" de l'été. Typh Barrow est toute jeune, à peine 30 ans au compteur, mais déjà une présence, un charisme, un talent à fleur de peau. Son premier album "Raw" pose les jalons d'un style à la croisée du blues et de la soul, les musiques qui l'ont biberonnée dès son plus jeune âge. Ce matin, Typh s'amuse avec les Enfants de Choeur et nous fera l'amitié de deux titres en pur "live". Un bonheur !

Cet été, Typh Barrow sera de tous les grands rendez-vous: vous pourrez l'applaudir au Francofolies et aux Solidarités notamment. Si son album est déjà la preuve irréfutable d'un vrai talent en devenir, sur scène elle a le don d'électriser son public par une voix et une présence incroyables.

Elle en a fait la démonstration à Wierde dans la salle de l'Union des Classes Moyennes. Entre deux chroniques humoristiques, entre quelques saillies bien envoyées par nos chroniqueurs, elle s'est mise au piano pour chanter "Hurt". D'un coup, le silence se fait dès que ses doigts glissent sur le clavier, le public est sous le charme dès qu'elle se met à chanter. Cette fille a un pouvoir d'attraction inoui d'autant qu'elle est ravissante...tout le monde est bien d'accord.

En fin d'émission, elle fera se lever et danser le public sur le très entraînant "Taboo".

Entretemps, l'équipe s'amuse et vanne tant et plus. Typh Barrow n'est pas la dernière à ajouter son petit grain de sel. Elle l'avoue: "j'ai été élevée avec plusieurs grands frères, j'ai donc été habituées aux blagues un peu graveleuses et j'ai été obligée aussi à me défendre. Je n'y vais donc pas avec le dos de la cuillère".

Elle a même été parfaite dans les feuilleton "Les Nouveaux Barakis" où elle joue le rôle de l'assistante de Saint Pierre à l'entrée du Paradis!!!

Les Enfants de Choeur termine la saison en beauté...on se retrouve à la rentrée. D'ic là beaucoup de plmaisir avec les BEST OF !

