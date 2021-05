Typh Barrow fête son anniversaire dans un showcase étincelant sur le toit du Cinquantenaire

Et belle surprise dans l'équipe de la chanteuse, deux têtes bien connues de la dernière saison de The Voice Belgique dans les chœurs ! Typh Barrow leur avait promis de les emmener sur certaines dates de concert, la coach a tenu parole en invitant dans son band ses deux demi-finalistes de la saison 9 : Edith Pirard et Alice Van Eesbeeck.

Le showcase a d'ailleurs débuté sur l'entêtant Damn! You're bad, que les trois artistes avaient interprété lors de l'avant-dernier live. Ce concert exclusif s'est poursuivi avec uniquement des titres d'Aloha.

À 34 ans désormais, la soulwoman belge semble déjà au sommet de son art sur cet album, double disque d'or sans avoir même eu la chance d'être défendu sur scène. Le public a donc pu désormais apprécier le rayonnant Colour et le très rythmé Doesn't Really Matter en live. Typh Barrow a aussi proposé un moment suspendu, chantant seule The Gift au piano, avec son timbre de voix chaud et de velours.

Cette prestation unique s'est terminée sur Replace et sur les envolées lyriques d'Aloha. Si le ciel était assombri, Typh était, comme un symbole l'éclaircie dans la grisaille culturelle de ces derniers mois.