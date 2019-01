Typh Barrow coach de The Voice sait ce qu'elle veut !

Typh Barrow ; coach de The Voice était l'invité du 8/9 ce matin.

Les talents se succèdent et ne se ressemblent pas : c’est ça The Voice Belgique ! Une fois de plus, les candidats devront faire face aux impitoyables fauteuils rouges de Typh, Matthew, Slimane et Vitaa !

Les blinds se poursuivent et il y a encore beaucoup de talents à découvrir ! Qui rejoindra les équipes de Typh, Slimane, Vitaa et Matthew ce soir ?

Typh Barrow, la petite nouvelle de cette édition 2019, a déjà trouvé sa place auprès des coachs plus installés. Même si elle a tendance à ménager ses buzz, elle sait ce qu’elle veut ! Jusqu’à mener l’un de ses talents à la finale ?

L'objectif de Typh Barrow sera atteint si tous ses talents partent avec le sentiment d'avoir appris quelque chose et surtout une impression positive car quand y a beaucoup d'attente, il peut y avoir beaucoup de déception derrière..

J'essaye d'être très protectrice avec eux, j'explique la réalité de ne pas leur vendre des rêves et leur promettre la lune !

Le 4ème blind de The Voice ce soir sur la Une à 20h20.