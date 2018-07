Typh Barrow chante Brel... Un moment suspendu et c'est cadeau ! (Best of)

Quand on a que l'amour... et qu'en plus on a Typh Barrow qui nous offre une prestation à couper le souffle, c'est juste un moment suspendu qui a envoûté le studio du 8/9.

Flash Back non sans émotion. La belle nous rendait visite à l'aube de sa prestation à la Fête de l'Iris à Bruxelles.

C'était sans imaginer un dernier instant, un dernier moment de magie que la chanteuse allait vivre et partager avec Maurane dans un dernier souffle de talent, dans une dernière envolée de toute grande émotion.

"Quand on a que l'amour"... Voici la prestation que Thyp nous offrait en cadeau en notre studio, un moment divinement suspendu, un moment pur et émouvant.

Il n'est d'autres mots .. Juste de vivre cet instant d'exception... et c'est cadeau !

Vous avez adoré, vous aussi vous êtes sous le charme ? Découvrez l'artiste également en concert le 5 octobre à l’Ancienne Belgique.