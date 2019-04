"Tu n'es plus là" chantait Dick Rivers dans les années 60...

On a appris aujourd'hui le décès de Dick Rivers, le jour de son 74e anniversaire. Il aura marqué les années yéyé, d'abord en groupe. Les années 70 et 80 seront des des années de carrière en dents de scie. Jusqu'à retrouver une crédibilité folk-rock ces deux dernières décennies.

Pas rancunier, il adaptera des années plus tard l’un des standards du King In the ghetto, qui devient Dans le ghetto.

Il entame alors une carrière solo , avec des titres qui n’auront jamais l’impact de Twist. On retiendra retient quand-même Baby John ou Tu n’es plus là.

Au début des années 70, Dick Rivers bosse avec Alain Bashung, alors complètement inconnu. Ils créent ensemble le duo The rock band revival et enregistrent plusieurs classiques du rock comme Lucille, What did I say ou Say Mama.

Parmi les succès de cette décennie, on épinglera surtout en français Maman n'aime pas ma musique.