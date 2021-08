Tryo révèle les raisons du départ du guitariste Manu Eveno

Aucun différend à déplorer entre les membres en réalité.

Le guitariste figure même sur le prochain album de Tryo comme il l’expliquait lui-même dans son annonce publiée le 28 avril dernier sur Facebook. "Nous ne nous sommes pas quittés fâchés avec les copains. Il y a d’ailleurs un album en train de se finir (NDLR : le single En marche, en replay est déjà disponible) auquel j’ai participé en tant que guitariste et choriste. Il y aura plein de belles chansons" précisait-il.

Sur Europe 1, le chanteur et le batteur ont dès lors apporté quelques éclaircissements sur l’origine de cette séparation à l’amiable. Pour Christophe Mali, Manu ne voulait plus enchaîner une nouvelle tournée pour pouvoir se consacrer plus amplement à sa famille : "Je crois qu’il y a de ça. Et puis il avait envie de vivre autre chose. Il vit une grande histoire d’amour, aussi, je crois qu’il voulait être pleinement avec sa compagne et Dieu sait que quand on est sur la route, en tour bus toute l’année, c’est beaucoup de compromis et nos femmes, qui nous écoutent en ce moment, le savent. Elles se demandent : 'Pourquoi eux n’arrêtent-ils pas ?'".

Que les fans se rassurent, les autres membres veulent encore faire plaisir à leur public : "Nous, nous avions très envie de repartir sur scène. Manu est très heureux, il faut le dire, alors voilà !".