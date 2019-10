Trucs et astuces

EST-CE QU’UN ANIMATEUR POURRAIT PARRAINER MON DÉFI ?

Les animateurs de Viva for Life choisissent parfois de s’investir de leur propre initiative dans l’un ou l’autre Défi. Toutefois, il s’agit de leur choix personnel. Nous ne pouvons pas le leur imposer car ils sont déjà extrêmement sollicités.

POUVEZ-VOUS FAIRE LA PROMOTION DE MON DÉFI ?

Nous faisons notre maximum pour vous aider dans la promotion de votre Défi. La description que vous avez rédigée à propos de votre Défi dans la fiche d’accréditation est très importante. C’est sur cela que nous nous basons pour en faire la promotion.

La réussite de votre Défi dépend de vous ! C’est pourquoi nous vous invitons à communiquer un maximum à votre entourage, à inscrire votre Défi dans les agendas en ligne de vivreici.be, out.be, et quefaire.be et de solliciter votre commune ainsi que votre province pour qu’ils réalisent également un relais.

Que faisons-nous ?

Chaque semaine, de mi-octobre à fin décembre, nous sollicitons la presse locale et régionale par l’envoi de communiqués de presse.

Votre Défi apparaît dans l’agenda des Défis sur vivaforlife.be

Chaque lundi, de novembre à décembre, un chroniqueur annonce les prochains Défis dans le 6-8 sur VivaCité. Les Défis mis en avant sont principalement ceux qui auront envoyé des visuels (photos, vidéos, affiches).

QUELQU’UN VA-T-IL VENIR FILMER MON DÉFI ?

Avec plus de 350 Défis organisés, nous ne disposons pas des ressources nécessaires pour couvrir tous les Défis réalisés. Nous vous invitons chaleureusement à réaliser des vidéos de votre Défi (en horizontal) à l’aide de votre smartphone et de nous les envoyer.

PUIS-JE VENIR REMETTRE MON CHÈQUE DÉGUISÉ/EN FANFARE/EN FAISANT UNE CHORÉGRAPHIE ET VENIR ACCOMPAGNÉ D’UN GROUPE DE PERSONNES?

Bien sûr ! N’oubliez pas de prévenir les équipes de Viva for Life à l’adresse defivfl@rtbf.be en mentionnant la date et l’heure de votre visite, le numéro d’accréditation de votre Défi ainsi que la spécificité de votre visite.

PUIS-JE REMETTRE MON CHÈQUE DANS LE CUBE ?

L’isolement est une grande partie du Défi relevé par les animateurs de Viva for Life. C’est pourquoi, nous devons limiter les visites rendues au sein du cube. Il est dès lors peu probable que nous ayons l’opportunité de vous inviter à y entrer. Merci de votre compréhension.

J’AI DEMANDÉ À REJOINDRE LE GROUPE " LES ORGANISATEURS DE DÉFIS VIVA FOR LIFE " SUR FACEBOOK MAIS JE N’AI PAS ÉTÉ ACCEPTÉ. POURQUOI ?

Il est possible que vous n’ayez pas été accepté dans le groupe car vous n’avez pas répondu aux questions posées lors de la demande d’adhésion.

Ce groupe est exclusivement consacré aux organisateurs de Défis Viva for Life. Pour rejoindre le groupe, vous devez avoir organisé un Défi et donc disposer d’un numéro de référence.

J’AI POSÉ DES QUESTIONS À VIVA FOR LIFE DANS LE GROUPE FACEBOOK " LES ORGANISATEURS DE DÉFIS VIVA FOR LIFE " MAIS ON NE M’A PAS RÉPONDU. POURQUOI ?

Ce groupe est consacré à l’échange entre les organisateurs de Défis. Astuces, bon-plans, conseils,…

Si vous avez des questions concernant votre Défi Viva for Life (visibilité, communication, organisation, etc.), vous pouvez vous adresser à l’équipe des Défis de Viva for Life à l’adresse defivfl@rtbf.be

COMMENT RECEVOIR DES AFFICHES ET DES FLYERS POUR MON DÉFI ?

Si votre Défi a été officiellement accrédité, vous pouvez vous adresser à l’équipe Défi de Viva for Life à l’adresse defivfl@rtbf.be pour solliciter de la visibilité. N’oubliez pas de mentionner le numéro de référence de votre Défi (V2019-…) et de préciser dans quel centre RTBF vous souhaitez recevoir votre visibilité.

DANS LE CADRE DE MON DÉFI, J’INCITE LES VISITEURS À FAIRE DES DONS. Y A-T-IL UNE POSSIBILITÉ DE DÉDUCTION FISCALE ?

Si votre Défi implique du parrainage, vous pouvez utiliser la plateforme de parrainage en ligne. https://agir.vivaforlife.be. Par ce moyen, vos contacts peuvent vous parrainer en faisant un don. Les dons de plus de 40€ sont déduis fiscalement.

Les dons en cash ne sont pas fiscalement exonérés. De la même manière, un don faisant office de payement d’un service ou d’un objet n’est pas fiscalement déductible.

QU’EST-CE QUE LE " NUMÉRO D’ACCRÉDITATION " DONT VOUS PARLEZ SOUVENT ?

Il s’agit du numéro de référence de votre Défi qui vous a été communiqué lors de l’inscription de votre Défi. Mentionnez-le à chaque fois que vous échangez des emails avec les équipes de Viva for Life, nous retrouverons ainsi plus facilement toutes les informations qui vous sont liées.

OÙ DÉPOSER L’ARGENT QUE J’AI RÉCOLTÉ GRÂCE À MON DÉFI ?

Nous vous remercions de ne pas déposer les fonds récoltés dans la boîte à don du cube.

Les montants récoltés grâce à l’organisation de Défis doivent être versés sur le compte bancaire

BE28 7320 3099 8120

La communication du versement portera pour référence le numéro d’accréditation ainsi que le nom de votre Défi.

Du 17 au 23 décembre, nous vous accueillons. Vous pourrez remettre dans la boîte à don du cube un chèque fictif mentionnant les résultats de votre Défi.