Trucs et astuces : Comment nettoyer vos cartes à jouer ?

Tous les jours, François vous propose des petits trucs et astuces. Aujourd'hui, il vous explique comment nettoyer vos cartes à jouer.

Quand vous recevez des invités chez vous, cela vous est déjà sûrement arrivé de sortir un jeu de cartes pour pimenter un petit peu votre soirée. Et comme on achète rarement un jeu de cartes chaque année, celui-ci doit être vieux, abîmé et a probablement jauni depuis les nombreuses années qu'il est en votre possession. François a LA solution pour lui redonner toute sa fraîcheur !

Pour nettoyer correctement votre jeu de cartes il vous faut :

- Un sac plastique

- Du talc

- Un chiffon doux et sec

Prenez le sac plastique et mettez le vieux jeu de carte dedans. Ensuite, saupoudrez-le avec du talc et refermez le sac. Mélangez-le de manière énergique pour que les cartes se frottent les unes aux autres à l'intérieur et pour que le talc puisse nettoyer la surface de vos cartes. Une fois que cela a été fait, vos cartes devraient être magnifiques ! Si ce n'est pas le cas, qu'il reste des traces de doigts et que le talc n'a pas enlevé toute la graisse sur les cartes, prenez une gomme blanche ou, plus étonnant, de la mie de pain que vous broyez et que vous frottez contre les cartes.

