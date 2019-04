Trouvez la formation de vos rêves ce samedi 27 avril... C'est possible !

- - © Tous droits réservés

Journée Portes ouvertes IFAPME - 27 avril 2019 - 25/04/2019 Et si tu étais rémunéré pour apprendre un métier ? Et si tu avais 18 ans et déjà 3 ans d’expérience professionnelle ? Et si tu apprenais un métier en entreprise ? Et si tu trouvais un taf plus vite qu’un universitaire ? C’est possible grâce aux formations en alternance de l’IFAPME ! Trouve le métier de tes rêves lors de la journée portes ouvertes : le samedi 27 avril dans tous les Centres IFAPME.