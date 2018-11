Trooz : Chocolaterie Laura Sgarito

A l’approche de la Saint Nicolas, j’ai souhaité rendre visite à Laura Sgarito qui propose son aide au Grand Saint afin de combler de douceurs les petits loups et leurs parents. C’est à Trooz que se situe son atelier et sa boutique, je vous propose de pousser la porte du palais du chocolat…

Commençons par le début, pourquoi Laura s’est-elle lancée dans le chocolat ?

Elle a effectué un cursus complet en boulangerie-pâtisserie et chocolat. Après un apprentissage chez différents maîtres chocolatiers, Laura Sgarito s'est lancée en octobre 2014 dans la grande aventure et a ouvert sa propre chocolaterie artisanale à Trooz. Et depuis, sa petite entreprise ne cesse de grandir…

Pourquoi vous être arrêtée chez Laura car des chocolatiers, ce n’est pas ce qui manque ?

Laura développe un grand nombre de saveurs dans ses pralines, des plus conventionnelles aux plus inattendues mais elle propose également un chocolat rose tout à fait naturel et riche en cacao ainsi que des produits à tartiner pour les personnes intolérantes au lactose.

Un chocolat rose naturel, ça existe ?

Après le noir, le lait et le blanc, le chocolat ruby est la découverte chocolat la plus sensationnelle de ces 80 dernières années. Ruby est effet une expérience chocolat tout à fait nouvelle considérée comme un don de la nature.

Sa couleur est d’un rose tendre et son goût intense est constellé de notes acidulées et fraîches, avec une pointe d'acidité sans aucune amertume au goût est naturellement fruité. Ce chocolat a été réalisé avec le plus grand soin à partir de fèves de cacao ruby sans y ajouter de colorants ou arômes de fruits.

A côté de ce chocolat original, j’imagine que Laura confectionne d’autres chocolats sympas ?

Comme je vous l’ai dit, elle produit de pralines conventionnelles comme celles au café, au praliné ou à la vanille mais aussi d’autres plus originaux comme les pralines au citron, à la noix de muscade, au cuberdon… Et en saison, elle confectionne également des pralines au lacquemant, au vin ou à la bière qui plaisent particulièrement en fin d’année. Elle a, par exemple, mélangé le chocolat au lait et L’Exclu, la bière originaire de Trooz, pour obtenir une praline à la bière locale.

Vous avez aussi signalé des produits sans lactose

Que ce soit pour les petits déjeuners, les goûters...et les moments plaisirs, elle vous propose ses pâtes à tartiner maisons aux différents parfums : noir, praliné, caramel et même sans lactose pour les personnes intolérantes.

Peut-on trouver également d’autres gourmandises dans son magasin ?

Bien que le magasin soit principalement dédié au chocolat, vous pourrez y trouver d'autres gourmandises comme des jus de fruits, macarons, cuberdons, sirops… Ou des rochers coco et des spéculoos préparés par Laura.



Une dernière petite chose ?

Pour tous les enfants sages, le Grand Saint vous attend le samedi 17 novembre de 14:00 à 16:00. Chacun repartira avec un petit sachet de friandises…

Irène Brône

Chocolaterie Sgarito Laura

Rue Grand'Rue 124, 4870 Trooz

04 380 23 18

Vente : Sur place, du mardi au samedi de 9h30 à 18h30.

