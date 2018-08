Trois-Ponts : une initiative qui vise à soutenir le commerce de proximité

Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir le réel désir de nous nourrir sainement.

" La Ronde des Producteurs de nos collines" est une initiative développée pour la 1ère fois et qui poursuit le travail de découverte et de valorisation du travail de nos producteurs locaux. Elle vise entre autre à encourager, encore davantage, le consommateur à se tourner vers les circuits courts.

En bref, la Ronde des Producteurs de nos collines c'est :

•7 lieux de production à visiter;

•plus de 30 collègues producteurs, des projets locaux et des artisans d'art de la région en invités sur les différents sites ;

Et on pourra se rendre compte qu'il est tout à fait possible de faire ses courses de qualité en passant chez nos producteurs ou transformateurs locaux: il y aura du boeuf bio (du salers), du porc élevé en prairie (ca change des porcheries industrielles), du pain artisanal, du jus de pommes, des légumes, de la confiture, du miel, des fruits rouges, du fromage, du lait, des oeufs, des arts et artisans....

•des visites guidées, des animations pour petits et grands, de la petite restauration et des dégustations.

Mais c'est aussi :

•Un repas/concert festif à la ferme bio Lacasse-Monfort (Basse-Bodeux) le samedi 18 dès 19h30. Réservation avant le 13 août au 080/68.40.45.

•4 hôteliers - restaurateurs soucieux de vous proposer des menus spécifiques.



Alors petits et grands, soyez les bienvenus et, d'ores et déjà, soyons malins, mangeons local au quotidien !

Soutenir le commerce de proximité et les circuits courts, c'est favoriser la vie dans nos villages.

Infos pratiques :

Le samedi 18 de 13h à 19h et dimanche 19 août de 11h à 18h

Préparez votre visite au mieux en consultant sans tarder le programme détaillé via le lien suivant :https://www.troisponts.be/elements-pdf-et-autres/documents/ronde-des-producteurs201812-web-1.pdf

Infos et réservations >> RSI Trois-Ponts 080/684045 ou TOURISME@troisponts.be.