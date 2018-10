Trois-Ponts: Li Binamé Pourcê

C’est par une belle journée ensoleillée, dans un endroit magnifique sur les hauteurs de Trois Ponts que Céline Poncin et son mari, Bernard, nous font découvrir leur élevage de porcs en plein air et leur boucherie-charcuterie à la ferme. Tous les deux issus du milieu agricole, Cécile et Bernard et diplômés ingénieurs agronomes, ils mettent un point d’honneur à respecter l’environnement, le terroir et le bien-être de l’animal et produisent une viande de qualité.

Dans le contexte actuel des difficultés de ce secteur, c’est important de s’y arrêter…

D’autant que Li binamé pourcê met en avant le respect de l'environnement et le bien-être animal. Pour rappel, la peste porcine n’est absolument pas dangereuse pour l’homme et sur les sangliers prélevés, 70 sont viropositifs. En revanche, tous les sangliers prélevés en dehors du périmètre sont, eux, tous négatifs. Aujourd’hui encore plus qu’hier, il faut soutenir toutes ces productions locales et ces agriculteurs qui travaillent avec rigueur et passion pour nous permettre de manger sainement.

Li binamé pourcê, c’est un élevage en plein air et c’est important !

Les porcs élevés en plein air se retrouvent en prairie toute l’année et sont logés dans des abris adaptés garantissant leur bien-être. Les avantages sont avant tout le bien-être animal, une viande plus goûteuse, un impact limité sur l’environnement car pas de lisier, des odeurs limitées, des élevages à taille humaine…

Céline et Bernard travaillent en collaboration avec la filière Porc Qualité Ardenne

Et pour rappel : Porc Qualité Ardenne (P.Q.A.) est une société coopérative d’éleveurs – engraisseurs de porcs, créée en 1989 qui rassemble des éleveurs désireux de produire de la viande de porc de qualité, dans des élevages de taille familiale et dans le respect du bien-être animal. Porc Qualité Ardenne favorise le circuit court via la suppression de la majorité des intermédiaires traditionnels : marchands chevillards, abattoirs, sociétés de découpe, …

Cerise du le gâteau, la dernière étape vers la maîtrise de l’ensemble de la filière était de posséder notre propre abattoir. C’est chose faite en 2007 avec les installations de Malmedy avec un abattoir unique en Belgique qui permettent un abattage sans stress et sans douleur pour l’animal.

Du côté boucherie, que propose Li Binamé Pourcê ?

Céline et Bernard conduisent eux-mêmes leurs animaux à l’abattoir de Malmedy et une fois les carcasses revenues à la boucherie, Céline commence son travail de découpe et transformation. Dans sa boucherie à la ferme, Céline propose de la viande fraiche et des charcuteries réalisées à partir de porcs élevés en plein air uniquement au sein de l'exploitation.

Comment peut-on se procurer cette viande de qualité ?

La viande s'écoule principalement sous forme de colis variés, packs barbecue, charcuteries, salaisons et autres produits. Ceux-ci sont vendus au sein même de la ferme mais également chez des revendeurs comme la Fromagerie du Bairsou à Trois-Ponts ou la Casemate à Theux.

Les colis de viande fraiche et charcuteries peuvent contenir du jambon cuit, jambon fumé, lard fumé, noix fumés, pipes fumées, boudin blanc, boudin noir, boudin noir aux raisins, pâté de campagne, pâté à la bière de la Lienne, pâté pomme-raisin… et tous les morceaux de viande que vous aimez car Céline est très souple et répond à vos demandes.

Petit conseil pratique ?

D’abord les colis de 10 kilos, cela représente un triroir de congélateur. Les charcuteries se congèlent également très bien et pour ce qui est des pâtés, Céline les prépare en bocaux qu’elle stérilise et ils peuvent ainsi se conserver durant 3 mois.





Li binamé pourcé

Comptoir ouvert tous les samedis matin

21 ,Fosse

4980 Trois-Ponts

Téléphone: 0497 80 60 55 et 080 22 77 10