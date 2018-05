Tous avec Cyril!

Vous l'avez peut-être entendu vendredi dernier dans le 8/9, Sara Visse a mis Cyril au défi de participer à une marche Adeps! Même pas peur, Cyril a décidé d'accepter et de mettre la barre plus haut en courant sur une distance de 5 kms... Mais la réalité la vite rattrappé et le constat est sans appel: Cyril n'a plus trop la forme! Mais qu'à cela ne tienne, avec l'aide de l'Adeps, il va se remettre au sport! Il se donne 6 semaines d'entrainement pour réussir à courir à son rythme 5 kilomètres...

Dans la lignée de l’opération " 6 semaines pour arrêter de fumer ", VivaCité rebondit sur l'occasion et présente l’action " 6 semaines pour se remettre au sport ". L’objectif est de vous donner envie de se remettre au sport car c’est bon pour la santé et que ça fait du bien à tout le monde, mentalement et physiquement.

Tout le monde se dit bien un jour : " il faut que je m’y remette " et bien ici, ça va réellement être l’occasion de le faire, en même temps que Cyril, l’animateur de la matinale de Viva, qui sera le porte-drapeau de l’opération.

Pour vous aider, rendez-vous régulièrement ici (sur notre site web) pour découvrir de nouveaux sports, des conseils d'experts et l'entrainement quotidien de Cyril. N'hésitez pas suivre l'opération sur nos réseaux sociaux et surtout à interargir avec nous!