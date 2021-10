Tournée Gospel for Life en Wallonie et à Bruxelles du 12 novembre au 18 décembre ! Il est temps de réserver vos places

Pour la 15ème consécutive, "Gospel for Life" revient avec 8 dates au profit de la Vie !

Plus de 100 choristes chanteront cette année encore leur solidarité en accompagnant un artiste Gospel professionnel de renom et ce dans les plus beaux écrins que sont nos églises. Deux heures de spectacles au profit d’associations qui luttent contre la pauvreté, l’exclusion, la maladie ou encore le handicap.

Un tout nouveau spectacle à ne pas manquer !