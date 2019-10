Top départ des Brussels Fashion Days! - Défilés, ateliers de couture et tendances! - 11/10/2019 Les Brussels Fashion Days représentent l’événement incontournable du secteur de la mode en Belgique. Dorénavant, cet événement se positionne comme le rassemblement annuel des créateurs et des amoureux de la mode. Au programme: - des ateliers; - des beauty bars; - des défilés; - un fashion pop up store; et... des découvertes avec des créateurs plus incroyables les uns que les autres! Bruxelles Matin a choisi de mettre en lumière David Jeanmotte présent au Brussels Fashion Days avec Sue Ellen Kacikowski, Daniel Mgg Henry ce week-end pour vous présenter leur collection d’épaulettes amovibles baptisées ARMIS Création. Le podcast se trouve ci-dessous! Si ça vous tente, passez les saluer, ça leur fera plaisir! INFOS PRATIQUES: https://brusselsfashiondays.be/