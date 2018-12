Tonton André: Une App qui allie économie et culture générale

L'application "Tonton-André" permet aux adolescents de bloquer leur argent de poche en répondant aux questions liées à l'actualité.

4 heures : c’est le temps que passe, par jour, un adolescent sur les réseaux sociaux. Il construit sa culture générale, principalement, à travers ces plateformes avec les dangers que cela peut comporter : fake news, mauvaises influences, manque de diversité... Des jeunes Liégeois ont créé une application, “Tonton-André”, qui lui met entre les mains des outils lui permettant de s’informer de manière juste et ludique. Vous connaissez les adolescents, ils portent généralement peu d'intérêt aux applications éducatives. Ainsi, ils ont opté pour une méthode inédite afin d’attirer leur attention.



80% des parents donnent chaque mois de l’argent à leurs adolescents. Cette application propose de “mettre” cet argent de poche (ou une partie) sur cette application (gratuite). Leurs ados débloquent alors ce montant, chaque mois, en répondant à des questions, liées à l'actualité et aux matières scolaires classiques, posées par des professeurs et des journalistes agréés. À noter qu’aucun euro n’est perdu : l’argent non débloqué peut l’être le mois suivant.



Deux intérêts majeurs de cette application : l’adolescent acquiert de la connaissance avec l'aide de professionnels et utilise Internet d’une manière intelligente pour trouver, par lui-même, les réponses; “Tonton-André” recrée un lien familial.

Les parents suivent, chaque jour, les questions et les réponses données par leurs adolescents. Ainsi à table ou en voiture, ils peuvent en discuter. Cela évite l’isolement numérique.



Retrouvez toutes les infos sur cette application via le site :

www.tonton-andre.com