Toilette intime du petit garçon : faut-il décalotter bébé ?

Lorsqu'on a un petit garçon, il n'est pas toujours facile de savoir comment s'y prendre lors de sa toilette intime. Bonne nouvelle : le Dr Barbara, pédiatre référent dans l'émission "La Grande Forme", a décidé de vous en parler dans sa consultation du jour et de vous faire part des bons gestes à suivre au quotidien pour l'hygiène intime de votre petit garçon.

Le principe de décalotter consiste à faire coulisser le prépuce sur le gland. En effet, le gland est recouvert d'une petite peau avec de petites adhérences, ce qui rend difficile pour un bébé d'être décalotté naturellement. Or, l'hygiène a cet endroit est très importante et ce, dès tout petit souligne le Dr Barbara.

Notre pédiatre ajoute qu'il n'existe pas de consensus médical au sujet du décalottage et qu'il y a beaucoup de contradictions entre les différents pédiatres. Le Dr Barbara vous donne son point de vue, à vous de suivre les conseils que vous souhaitez. Le décalottage est un sujet qui suscite du stress et a également un côté tabou. Souvent, la maman ne sait pas toujours comment s'y prendre et laisse faire le papa alors qu'il n'en sait pas forcément plus.

Selon le Dr Barbara, à partir d'un an, il vaut mieux ne pas décalotter si cela ne se fait pas naturellement. Cependant, ne pas toucher ne veut pas dire ne pas nettoyer! Une fois dans le bain, on peut tirer un tout petit peu sans forcer pour nettoyer le bout et puis, on relâche. On doit y aller en douceur car si on tire trop fort, les adhérences risquent de se déchirer et de blesser l'enfant. Dans la plupart des cas, cela se fait facilement grâce notamment à une petite goutte d'huile d'amande douce, si on arrive à y voir un peu le gland, ça suffit et ça permet de le nettoyer délicatement. Par ailleurs, le décalottage est un phénomène naturelle à partir de l'âge d'un an et vers l'âge de 3-4 ans, le prépuce se désolidarise du gland donc plus de soucis niveau hygiène si l'enfant est responsabilisé à sa toilette intime.