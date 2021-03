TK Russell se confie sur son parcours dans The Voice - Les quarts de finale verront s’affronter... C’est ce soir qu’a lieu The Voice Belgique ! Les candidats rêvent tous de devenir la plus belle voix de Belgique cette année - contrat avec Universal à la clé. Les quarts de finale verront s’affronter sur scène 12 talents. Parmi eux, il y a des Bruxellois comme Jeremie ou encore Lou. Et puis, il y a TK Russell, cet artiste qui comptabilise plus de 3 millions de vues sur Facebook pour la vidéo de son 1er passage dans cette émission : "It’s a Man’s Man’s World" de James Brown. Pour TK Russell, son aventure dans l’émission The Voice Belgique est un pas de plus vers sa passion. Une passion pour la chanson qui a démarré à l’âge de 3 ans. Ses parents l’ont inscrit à la chorale pour avoir un peu de calme à la maison car le jeune TK chantait tout le temps et dansait sur toutes les tables à la maison. L’objectif était de cadrer TK et de lui enseigner l’art de la chanson. “Ce gars, j’espère que c’est pour la vie !” C’est en ces mots que TK Russell parle du jeune Henri PFR, son coach de The Voice Belgique. La relation entre ces 2 passionnés de musique est bienveillante ce qui rassure notre talentueux chanteur qui a besoin d’être rassuré. TK doute beaucoup et se pose un tas de questions. Il a l’habitude d’en faire plus et de travailler 10 fois plus pour se faire remarquer. Nous, on trouve que ça paie vu les prestations qualitatives que TK nous propose dans cette 9ème édition de The Voice. D’où vient cet ovni au talent vocal indéniable ? Réponse dans ce #REPLAY : TK Russell était l’invité de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. L’émission de ce 29 mars Ce soir vous avez rendez-vous avec le quart de finale de la saison 9 de The Voice Belgique. Il ne reste plus que 12 talents dans la compétition. On pense fort à nos amis bruxellois en compétition ce soir: Lou et Jeremie. Votez et vous permettrez ainsi à vos talents préférés d’accéder à la demi-finale de la semaine prochaine. Deux grands artistes nous font l’honneur d’être présents ce soir sur la scène de The Voice Belgique… Il s’agit de Julien Clerc et Kendji Girac ! Ne manquez donc pas cette soirée exceptionnelle ! C’est ce soir à 20h35 sur La Une (car match des diables demain). INFOS PRATIQUES : https://www.rtbf.be/emission/the-voice/talents