Thierry : "Le tourisme d'un jour peut amener les touristes à revenir pour un plus long séjour"

La ville de Bruges ne veut plus que vous vous y rendiez seulement que quelques heures, le bourgmestre ne veut que des touristes de qualité. Vous comprenez son ras-le-bol ?

Chaque jour, entre 50 et 60 000 touristes visitent Bruges et pour le bourgmestre de la ville, c’est trop, il ne veut plus de ces touristes de passage qui restent que quelques heures car il n’y a plus de place. Paradoxalement, il constate que les hôtels ne sont pas complets et souhaite donc maintenant n’accueillir que des visiteurs de qualité qui séjournent plusieurs jours, mangent bien et visitent les musées.

Vous comprenez son ras-le-bol ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Thierry de Neufchâteau fait partie des auditeurs qui ne comprennent pas la sortie du bourgmestre ce matin : "Disons que c'est un peu radical. Je peux en témoigner parce que je viens de le vivre justement. Je n'étais jamais allé à Bruges. J'étais en week-end à Ostende et nos amis nous ont proposé d'aller passer une journée à Bruges. Je ne connaissais pas, je connaissais un petit peu à force de voir les images à la télévision et j'ai vraiment été enthousiasmé par la ville. Cela m'a donné envie d'y retourner un week-end. Il faut peut-être d'abord visiter une fois la ville avant de se dire qu'on va y retourner tout un week-end. Je pense que le bourgmestre coupe un peu court et que c'est dangereux de dire aux touristes d'un jour qu'ils ne sont pas très intéressants. Sur place, j'ai acheté du chocolat, d'autres affaires, j'ai mangé un couscous et je me suis bien plu. J'ai trouvé que Bruges était magnifique et ça m'a donné envie d'y retourner l'année prochaine un week-end avec mon épouse. Je pense que le tourisme d'un jour peut amener d'autres touristes à revenir par après pour un plus long séjour. Par contre, si je ne l'avais pas vue, je n'aurais pas pris l'initiative d'y retourner".

Jacques partage l'avis de Thierry ce matin. Jacques est Brugeois et n'a pas du tout l'impression d'être oppressé par les touristes : "Je ne ressens pas ce problème. C'est aberrant ! Zeebruges a agrandi son port pour accueillir le plus grand bateau du monde. Il ne faut donc pas s'étonner que les touristes viennent en bateau et se rendent ensuite, à Bruges. Et les touristes dépensent de l'argent, je les vois parfois sur les marchés. C'est une contradiction totale. Autant de monde dans la ville, ça ne me pose aucun problème. Au contraire, Bruges est célèbre depuis des siècles, c'est une ville touristique donc c'est normal qu'il y ait du monde. Je ne comprends pas sa réaction. [...] Il faudrait demander l'avis aux commerçants. [...] On ne peut pas interdire les gens de venir ou même de circuler en Europe".