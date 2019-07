"The Voice kids" débarque sur la RTBF - © Tous droits réservés

Les auditions de The Voice Kids sont ouvertes ! - The Voice Belgique - 19/07/2019 Après huit saisons couronnées de succès, "The Voice Belgique" fait place aux jeunes Talents de Bruxelles et de Wallonie avec le lancement de la toute première édition de "The Voice Kids". Du fun, de l’enchantement et beaucoup d’émotions, c’est ce que promet cette nouvelle formule de l’émission de divertissement qui réunira petits et grands dans un esprit positif et bienveillant.