The Rage Space, un lieu pour se libérer du stress

Et si on imaginait un lieu où vous pourriez vous défouler, un lieu où il vous serait possible de faire ressortir votre colère, vos frustrations, laisser s'exprimer votre corps pour évacuer le trop plein du quotidien.

Pour répondre au mieux à la demande, "The Rage Space" propose 3 types de pièces : un espace où tout casser, un espace détente "zen" et une créative space.

Comment ça fonctionne ?

Réservez et sélectionnez la pièce et les options que vous désirez (20 verres, un électro, du verre, etc), enfilez votre kit de protection, choisissez vos copains de jeux (batte de baseball, marteau géant), et branchez votre musique! Respirez, et cassez!

Retrouvez toutes les infos sur https://rage-spaces.com/