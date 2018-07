"The Klaw", une série BD qui a du punch !

Un mix de manga et de comics...

ddd - © Tous droits réservés

Mon nom est Ange Tomassini.

Adolescent, j’ai découvert 2 choses essentielles sur ma famille et sur moi. La première, c’est que mon père est un parrain de la mafia. La seconde, c’est que je possède un don hors du commun… je suis un dizhi !

J’ai la capacité de me transformer en totem-animal aux pouvoirs surhumains, l’un des 12 signes du Zodiaque chinois. Me voilà engagé dans une lutte acharnée pour contrôler les 12 dizhis afin de contrer les agissements de mon père et faire régner la justice.

Je suis le dizhi tigre.

Je suis the Klaw.