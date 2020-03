Thalya Culot, 16 ans : du harcèlement scolaire à championne du monde, son incroyable parcours

Thalya Culot, 16 ans, championne du monde de boxe thaï dans "Super Nanas" - © Tous droits réservés

Thalya, 16 ans, championne du monde de boxe thaï, raconte son parcours dans "Super Nanas" -... Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, Vivacité vous propose une émission spéciale animée par 4 Super nanas : Sara De Paduwa, Fanny Jandrain, Ophélie Fontana et Cathy Immelen. Dans une ambiance très décontractée et dans la bonne humeur, les quatre animatrices s’exprimeront sur des sujets plus personnels et recevront des invitées qui, par leur activité et leur passion, sortent de l’ordinaire.