Testez vos performances au Badminton en compagnie de Cyril!

Envie de taper le volant avec Cyril ce jeudi 21 juin ? Envoyez " badminton " par SMS au 60.03 - 75 centimes par message - et vous serez peut-être tiré au sort...

Inventé en 1867 à Badminton, petite ville du Gloucestershire en Angleterre, le badminton est une discipline olympique depuis les JO de Barcelone en 1992. Réputé être le 2e sport physiquement le plus exigeant (après le hockey sur glace), dépassant les frontières du Royaume-Uni pour s’imposer dans les pays scandinaves (surtout au Danemark) avant de s’étendre vers la Chine, la Corée du Sud, la Malaisie, l’Indonésie, l’Australie, et la Nouvelle-Zélande, il rassemble désormais des centaines de milliers de fans de par le monde. Les meilleurs joueurs au monde, hommes et femmes, sont très souvent originaires d’Extrême-Orient.

En forte croissance depuis plus de 10 ans, le badminton belge rassemble aujourd’hui plus de 32.000 affiliés, dont un tiers est âgé de moins de 18 ans. La Ligue francophone belge de Badminton compte environ 125 clubs pour 10.500 affiliés, on en dénombre un peu plus du double chez son homologue flamand, Badminton Vlaanderen. Et l’on estime que le nombre de joueurs non-affiliés est équivalent, compte tenu du succès considérable de la location de terrains à titre privé.