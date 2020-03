Testez facilement la nature de votre sol pour optimiser votre jardin

Si vous parcourez les allées de nombreux magasins spécialisés ou pas, vous verrez aussi les articles de jardinage pointer le bout de leur nez. Décidemment tous les signes s'invitent et abondent dans le même sens. Le moment est venu d'envisager le renouveau de notre jardin, de notre carré potager, de l'ensemble de nos espaces verts. Mais, pour être au top du top, vous êtes-vous jamais interrogés sur la question primaire et fondamentale suivante :

Les petits inserts encore frileux du soleil titillent déjà nos envies de jardiner. On leurs prête d'ailleurs des airs de printemps même si l'hiver n'a pas tiré totalement sa révérence. On se plait en tous cas à y penser, à l'imaginer rayonnant.

Tester facilement le PH de son sol

Testez la nature de votre sol pour mieux jardiner - © Martchan - Getty Images/iStockphoto

Selon Consoglobe.com, voici un test facile et accessible à tous qui nous aide déjà à y voir plus clair.

Pour rappel : plus il y a d’ions H+ dans un sol, plus celui-ci est acide. Un pH (potentiel hydrogène) de 7 est dit neutre ; entre 7 et 14, il est basique, ou alcalin ; entre 1 et 7 il est acide.

Le test à portée de chacun:

Vous avez probablement dans la maison du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc! Répartissez un échantillon de terre dans deux récipients. Dans le premier, versez du vinaigre blanc. Si le vinaigre réagit (bulles), votre sol est alcalin. Ajoutez de l’eau dans le deuxième récipient jusqu’à former une boue. Versez alors du bicarbonate, qui devrait pétiller, signifiant que le sol est acide.

Dans le cas où aucun des deux tests ne réagit, le sol est probablement neutre (pH de 7). Ce test permet ainsi une première analyse.

Pour ceux et celles qui voudraient pousser l'investigation, il est possible de prendre un échantillon plus conséquent et de le faire analyser en laboratoire. Si vous êtes du genre à ne rien laisser au hasard ou à l'approximatif !