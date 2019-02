temporary-20190219012233

French-connect.com c'est un webmagazine franco-belge, qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation des Français en Belgique, et d’aller à la découverte de notre capitale. Nous collaborons avec cette équipe, qui nous apporte chaque semaine des pépites d’adresses dénichées dans les 19 communes de Bruxelles.

Cette semaine, focus sur des nouvelles adresses bruxelloises. Voici le bon plan de Muriel:

Ponant : Lorsqu'on entre dans la nouvelle boutique du célèbre croisiériste, on a l’impression de fouler le pont d’un bateau : imaginé par l’architecte d’intérieur Jean-Philippe Nuel, l’espace (de 260m2) reprend les codes des yachts Ponant (couleurs et mobiliers) pour une immersion immédiate. Un univers feutré et chic dédié aux voyages d’exception.

On embarque à l’aide d'un casque virtuel à bord d'un de leurs navires. Le lieu, totalement connecté, dispose également d’une table basse tactile pour découvrir les croisières de manière interactive. Une fois par semaine PONANT propose également des rencontres sous forme de conférences afin de se laisser bercer par des histoires d’horizons lointains.

98 avenue Louise, 1050 Ixelles Tél : +32 2 647 37 05