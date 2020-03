Témoignage: "On voit les patients arriver, on les hospitalise, on les soigne et après on les descend à la morgue!"

Nous entamons notre 13ème jour de confinement. Comment le vivez-vous ? Faites-vous face à des difficultés ? Avez-vous découvert des aspects positifs à ce nouveau mode de vie ? Ce sont les questions que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"La situation devient très pénible!" Ce matin sur notre antenne, un aide-soignant a choisi de témoigner sous couvert de l'anonymat : "Ce qui devient difficile c'est qu'on parle tout le temps du Covid-19. Quand je me prépare, quand j'arrive au boulot... Nous voyons les patients arriver, nous les hospitalisons, nous les soignons et après nous les descendons à la morgue ! Voici le quotidien de ma journée. Le soir, quand je rentre à la maison après mes 8 heures de travail, j'allume ma télévision pour un peu me relaxer et on est de nouveau reparti sur du Covid-19 même si c'est tout à fait normal d'informer la population". Je ne supporte plus les gens qui se croient au-dessus de la maladie Notre aide-soignant nous confie à l'antenne ce qui est véritablement devenu insupportable pour lui : "Je ne supporte plus tous les gens qui ne veulent pas comprendre, tous ces gens qui se croient au-dessus de cette maladie ou encore ces personnes violentes qui en profitent pour taper sur leurs femmes, c'est épouvantable ! Ce week-end, je me suis surpris en pleine après-midi à prendre un médicament pour aller dormir et pour oublier. Je suis depuis 25 ans dans ce milieu, j'ai déjà vécu beaucoup de choses et vu des choses horribles… Maintenant je rêve de certains patients que j'ai vu, de certaines situations et ça devient très pénible !"

Un aide-soignant : "On voit les patients arriver, on les hospitalise, on les soigne et après on les descend à la morgue!" - © Rouzes - Getty Images

Si cet aide-soignant parvient à continuer, c'est grâce à ses collègues : "Heureusement que j'ai mes collègues. Ils sont ma grande famille pour l'instant car à l'hôpital nous sommes tous dans le même navire et nous savons tous que nous pouvons l'attraper. C'est surtout ça qui fait que je tiens moralement".

Un aide-soignant : "On voit les patients arriver, on les hospitalise, on les soigne et après on les descend à la morgue!" - © Westend61 - Getty Images/Westend61

"Il y a le téléphone et internet mais ce n'est pas la même chose!" Paul, un auditeur originaire depuis Viroinval, a également témoigné a ce sujet sur notre antenne : "Je ne vois plus mes petits-enfants et mes enfants ! Cela me manque forcément. Je garde contact grâce au téléphone et à internet mais ce n'est pas la même chose". Le prolongement du confinement, c'est normal vu l'évolution de la situation ! Paul éprouve de l'empathie pour le personnel des supermarchés : "Quand nous allons faire les courses, nous voyons que c'est pénible pour le personnel. Ils sont dedans toute la journée, plus personne ne parle avec eux et ils doivent respecter des règlementations très strictes. Il y a des choses plus agréables ! Quant au prolongement du confinement, c'est normal vu l'évolution de la situation et nous sommes obligés de l'accepter !"

Coronavirus : "On voit les patients arriver, on les hospitalise, on les soigne et après on les descend à la morgue!" - © Thanasis Zovoilis - Getty Images

"Je m'attendais au même confinement qu'en Chine!" Enfin, Christelle de Chèvremont tente de voir les bons côtés de la situation : "Je vis le confinement tranquillement. Je fais du sport tous les jours, je me dépense pour manger plus car j'adore ça et le confinement n'arrange pas mon cas ! Je vois un peu plus mon mari parce que nous n'avons pas l'occasion de se voir souvent en temps normal. J'essaie de voir la vie du bon côté même si la famille et les amis me manquent. Je ne pense pas que ça va s'arrêter tout de suite car il y a trop de laxisme. Je m'attendais à un confinement comme en Chine".