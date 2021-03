Tarh, la première boutique bio en ligne 100% consignée - Aidez Soukaina à réaliser son projet !... Saviez-vous que sur plus de 400 millions de tonnes de plastique produites dans le monde chaque année, 40% revient au secteur de l'emballage, et principalement pour fabriquer des emballages à usage unique ? Oui mais rassurez-vous ! Certains Bruxellois essaient de bouger les lignes, de changer les choses. C’est le cas de Soukaina Berrahou. A 31 ans, elle a décidé de lancer Tarh, la première boutique bio en ligne 100% consignée afin de stopper le plastique à la source. “Le lancement est prévu en septembre.” Le concept est simple: vos courses bio en vrac gérées pour vous et livrées dans des contenants consignés partout en Belgique. Pour financer le projet, Sou lance un crowdfunding. On vous dit comment l’aider à dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. Le parcours de Soukaina Berrahou L’été dernier, elle intègre l’incubateur de Skillsfactory pour y développer son projet et se former au marketing digital. Elle interroge dans la foulée des centaines de personnes pour s’enquérir de leurs habitudes de consommation. Le résultat ? Elle identifie les freins à la consommation en vrac : peu d’offre, manque de choix, absence de magasin vrac à proximité, habitudes à adapter, etc. Forte de ces découvertes, elle décide de créer Tarh, avec l’ambition de faire céder ces barrières psychologiques et logistiques. Local et éco-responsable Après plusieurs mois passés à peaufiner le catalogue et à rencontrer des producteurs locaux et des partenaires sélectionnés pour leur réduction d’emballage, le projet est enfin prêt ! A l’heure de son lancement, Tarh comptera déjà plus de 100 références, et ce n’est qu’un début… Tarh propose de livrer à Bruxelles, en vélo cargo, et pour tout le reste de la Belgique, en point relais ou à domicile. Des contenants consignés Les produits en vrac de Tarh sont livrés dans des bocaux en verre consignés pour les produits liquides, et dans des sacs en coton, consignés aussi ou en kraft compostable, pour les produits secs. A chaque nouvelle livraison, les client·e·s peuvent rendre leurs contenants consignés et reçoivent en contrepartie un crédit à dépenser sur le shop. Si vous souhaitez soutenir ce beau projet, rendez-vous sur la plateforme Ulule avant le 4 avril! INFOS PRATIQUES: Lien campagne crowdfunding : www.ulule.com/tarhbe www.tarh.be