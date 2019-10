Tamy : "Les remarques négatives démolissent un gosse, c'est ce qui est arrivé à ma fille !"

Une nouvelle consigne demande aux professeurs de ne plus inscrire de remarques négatives dans les bulletins des élèves, tout doit être positif. Un commentaire négatif, c’est trop dur à vivre pour un élève ?

À quelques jours de la distribution des premiers bulletins de l’année scolaire, une nouvelle consigne a été communiquée par le Service général de l’Enseignement. Les élèves du secondaire ne pourront plus voir de remarques négatives, les enseignants devront veiller à rédiger des commentaires mesurés et bienveillants, formulés dans le sens de l’encouragement.

À ce propos, pour Tamy de Schaerbeek, c'est trop dur à vivre : "Il ne faut pas caricaturer. Qu'il y ait une remarque pour pointer la difficulté de l'enfant, bien entendu mais il y a aussi la manière de le faire. Je l'ai vécu avec ma fille qui est dyslexique et dyscalculique quand elle était en première et deuxième année primaire. C'était une démolition. On lui écrivait : "Elle n'arrive pas à travailler, elle ne comprend rien !". C'était vraiment des remarques négatives et cela a eu un impact sur elle et elle a commencé à développer une phobie de l'école. Il y a aussi des professeurs géniaux qui commencent à comprendre que ce sont des vrais problèmes et que ce n'est pas l'enfant qui ne veut pas travailler. Ce qu'il faut envoyer comme message aujourd'hui, c'est la bienveillance. comme je viens de le dire, tout est dans la manière d'écrire cette remarque et puis d'expliquer à l'enfant où sont ses difficultés et ce qu'on peut mettre en place pour l'aider. Mais humilier un gamin devant toute une classe en lui disant : "Tu es con, tu ne comprends rien !" et rajouter des remarques verbales par la suite... Il y a tout un processus qui se met en place à ce moment là (...) Quand vous avez des problèmes, je vous assure que ça démolit un gosse et c'est pour ça que je mets l'accent sur la bienveillance. Aujourd'hui, elle a 15 ans et elle est entourée de professeurs qui l'apprécient et elle évolue bien mais je vous assure que ce n'est pas le cas partout. Je le sais parce que je travaille dans le domaine et un paquet de gosses sont mis sur le côté. Qu'on ne mette pas de remarque du tout alors que le gosse n'a pas bossé, ça ne va pas non plus mais si un enfant a travaillé, qu'il a des difficultés, ça ne sert à rien de le démolir. Il faut trouver un juste milieu".