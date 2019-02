Talk Talk: Mark Hollis est décédé

Plusieurs médias diffusent l'information et de nombreux témoignages affluent déjà de toutes parts. L'information est d'abord arrivée via le compte officiel du groupe The The: "Nous sommes vraiment désolés d’apprendre la mort de Mark Hollis. Il était l’auteur de l’un des plus grands albums des années 80-90 ".

Le chanteur et membre fondateur de Talk Talk, Mark Hollis, avait créé le groupe en 1981, avec Lee Harris et Paul Webb. Il avait 64 ans, mais on ignore pour l"instant la cause de sa mort. Leurs hits sont nombreux, on pense notamment à "Talk Talk", "It’s My Life" et "Such a Shame".

Après la dissolution du groupe en 1991, Mark Hollis avait sorti un album solo en 1998, avant de prendre ses distances avec l'industrie musicale. Tim Pope, qui a réalisé plusieurs clips de Talk Talk, s'est exprimé: “Au revoir à Mark Hollis de Talk Talk. Condoléances à son adorable famille. Nous avons tellement ri ensemble..." Le bassiste du groupe, Paul Webb, s'est également exprimé sur Facebook: “Musicalement, c'était un génie et c'était un honneur d'être dans un groupe avec lui. Je n'ai pas vu Mark depuis des années, mais comme beaucoup de musiciens de notre génération, j'ai été profondément influencé par ses idées innovatrices. Il savait créer de la profondeur dans le son et l'espace mieux que quiconque. C'était un des plus grands, si pas le plus grand."