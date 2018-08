Sur Google Maps, la Terre reprend sa forme

Alors que de plus en plus de personnes sont persuadées que la Terre est plate, Google a mis à jour son service de cartographie pour rappeler que non, la terre n’est pas plate, mais ronde. Et que le Groenland ne fait pas la même taille que l’Afrique.

Mercator, c’est fini

Pour découvrir la Terre sous forme de globe, et donc de manière plus fidèle à la réalité, il vous suffit de dézoomer la carte au maximum. Elle se courbera au fur et à mesure, s’éloignant des standards établis par la projection dite de Mercator. La projection Mercator est utilisée sur la majorité des cartes plates, mais n’est pas fidèle à la réalité. Les pôles sont trop grands tandis que toutes les parties situées au niveau de l’Équateur sont plus ou moins les seules à être correctes.

Un problème de taille

Voilà pourquoi sur l’ancienne version de Google Maps, le Groenland était plus grand que le continent africain, alors qu’en réalité celui-ci est 14 fois plus grand que le Groenland. Selon Google, l’utilisation de la projection Mercator facilitait le tracé des routes. Vu que la majorité des utilisateurs utilisent Google Maps pour vérifier un chemin, la firme de Mountain View avait privilégié la bonne connexion entre les routes (notamment au niveau des angles) plutôt qu’une représentation fidèle du globe. Depuis cette nouvelle mise à jour, il est désormais impossible d’avoir une vue complète de la planète sans utiliser sa souris pour faire tourner le globe. Du moins sur la version desktop. Les versions mobiles n’ont pas encore été actualisées.

