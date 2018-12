Supercalifragilisticexpialidocious Loïc!

Dans un décor des plus somptueux, Loïc Nottet vous invite à découvrir sa version de «Supercalifragilisticexpialidocious» à l’occasion du retour de la célèbre nounou sur grand écran ! Alors qu’on ne parle plus que de lui depuis la sortie de son nouveau single "On fire" accompagné d’un nouveau look, Loïc Nottet surprend une nouvelle fois en s'associant aux studios Disney pour la sortie du film "Le Retour de Mary Poppins" le 19 décembre prochain.

Danseur et chanteur hors pair, il nous offre une version personnelle de "Supercalifragilisticexpialidocious", chanson sur laquelle il avait déjà tout donné sur le parquet de la 6e saison de Danse avec les stars qu’il a remporté haut la main en 2015.

L'interview exclusive de Loïc pour The Voice.