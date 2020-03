"Super Nanas": Sara, Ophélie, Cathy et Fanny se confient dans une interview exclusive

Fanny Jandrain apprécie elle aussi cette équipe 100% femmes à la radio : " Il faut marquer le coup lors de ces journées et puis c'était une chouette team. On peut être fière d'être femme et fière de pouvoir faire une émission avec uniquement des femmes autour de la table".

Toutes ont répondu très positivement à ce projet et assurent déjà en ressortir une belle expérience. Sara De Paduwa , aux commandes de l'émission, témoigne ainsi : "J'ai accepté sans hésiter. C'est bien de mettre les femmes à l'honneur . En plus on m'a tout de suite parlé de Cathy, Ophélie et Fanny et ce sont des filles que j'apprécie énormément".

La thématique rassembleuse autour des droits des femmes a sans conteste renforcé les liens entre les quatre "Super nanas" de VivaCité. Ce sujet les inspire toutes les quatre grandement. Toutes puisent leur inspiration dans le "combat" incessant de certaines femmes en particulier. Pour Sara, la figure de Simone Veil est importante, "qui avait la classe incarnée, une suprême intelligence". Mais les femmes inspirantes pour les animatrices sont surtout celles du quotidien. Pour Sara De Paduwa, une femme retient son admiration :

Il y a la grand-mère de mon homme dont j'étais très proche et c'est pour cela que ma fille porte son nom. Elle s'appelle Louise.

De manière générale, l'animatrice du 6-8 se dit intriguée "par la force de caractère de certaines femmes et les choses qu'elles peuvent faire, les combats qu'elles peuvent mener tout en étant mère de famille avec plein de choses à faire". Elle résume : "L'engagement de certaines m'épate".

Cathy Immelen abonde dans ce sens : "Avec tout ce qui s'est passé avec les César, Adèle Haenel ou Virginie Despentes il y a de l'inspiration aussi, mais pour moi, les femmes inspirantes sont plutôt les petites héroïnes du quotidien. C'est ma maman, des mamans qui essaient de se débrouiller, des copines qui arrivent à allier travail, vie familiale et professionnelle, qui font leur maximum, cela m'inspire beaucoup et pas forcément les gens connus".

Fanny Jandrain de son côté prône une vision universelle :

Toutes les femmes sont inspirantes. J'aime ces femmes qui ont des combats, dans n'importe quel domaine.

Elle développe : "J'aime les femmes que l'on va rencontrer en allant faire nos courses ou peu importe avec le métier que l'on fait on rencontre souvent des gens. Toutes les femmes qui ont un combat, des idées, qui sont féministes et qui assument leur féminité, j'aime tout cela. Je suis maman de trois filles. J'aime les femmes, ce qu'elle apportent, le pouvoir des femmes. On a un pouvoir extraordinaire et les femmes qui ne s'en rendent pas compte je les aime aussi parce qu'il y a cette pureté et l'envie de leur dire : 'tu ne te rends pas compte du pouvoir que tu as'". Son message est donc le suivant, une femme est forte et a un pouvoir que l'homme n'a pas : "Déjà tu as ce pouvoir en toi : tu donnes la vie. C'est magnifique. Et tu as une force en toi. On a un pouvoir extraordinaire en tant que femme".

L'animatrice de La Récré de Midi et chroniqueuse des Pigeons porte aussi un message fédérateur pour les femmes et les hommes : "Il ne faut pas oublier aussi les hommes qui nous entourent. Je suis fière d'être une femme et si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai été élevée par un papa en or qui a su tirer en nous le maximum de possibilités, donner la force de revendiquer nos droits et d'être fières d'être femmes. Je suis entourée aussi d'un homme qui fait tout que pour moi en tant que femme je me sente épanouie. Je pense qu'on doit dire qu'on est heureuse d'être des femmes mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les hommes qui nous entourent font de nous des femmes extraordinaires".