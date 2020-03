Super Nanas: Sara De Paduwa, Ophélie Fontana, Fanny Jandrain et Cathy Immelen: vos héroïnes d'une journée !

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, vos animatrices vous donnent rendez-vous pour une émission exceptionnelle.

Nos Super Nanas vont célébrer la femme ensemble et partager avec vous des moments inédits.

Ce dimanche 8 mars, dès 14h sur Vivacité et sur Auvio on vous propose un show inhabituel. Au programme, des invités, des chroniques spéciales, des confidences, des histoires insolites, des conseils et bien d'autres...