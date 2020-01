Vous trouverez une émission spéciale On n'est pas des pigeons ce vendredi 10 janvier, une émission Viva + avec Enrico Macias le lendemain et une spéciale Salon de l'Auto le dimanche 12.

Le Salon de l'Auto édition 2020 ouvre ses portes ce vendredi 10 et jusqu'au 19 janvier à Bruxelles. À l'occasion de cette 98ème édition, VivaCité vous propose trois émissions en direct depuis le Salon.

Dès 10h45, SOS pigeons, avec Annie Allard et Thibaut Roland , on se concentrera sur des litiges… vous vous en doutez, automobiles.

Viva + recevra Enrico Macias

Suivez VivaCité en direct au Salon de l'Auto - © Tous droits réservés

Ce samedi 11 janvier de 9h00 à 12h00, Enrico Macias nous replongera dans sa carrière de près de 60 ans dans une émission spéciale de Viva + présentée par Marc Vernon !

Il a accumulé les tubes dès son premier 45 tours en 1962, "Adieu mon pays", qui raconte son exil d'Algérie.

Suivront dans cette décennie d'or et dans les années 70 d'autres succès.

Les années 80 seront plus connotées variétés. Son fils reprendra ensuite la direction musicale de sa carrière et revient vers ses racines arabo-andalouses avec l'album "Oranges amères" au début des années 2000. Enrico Macias a enfin sorti récemment un nouvel album, "Macias & Al Orchestra", où il réinterprète quelques uns de ses standards et quelques titres moins connus...

Il sera en concert au Théâtre Royal de Mons ce dimanche 19 janvier.