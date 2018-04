Stromae est annoncé sur le nouvel album de Julian Perretta !

Agé de 29 ans, Julian Perretta est un auteur-compositeur-interprète britannique d'origine italienne.

Révélé en 2010 grâce au tube "Wonder why", c'est également à lui que l'on doit le formidable "Miracle" (thème de Viva for Life en 2016).

Il revient cette année avec un troisième album à paraître sur lequel on annonce une collaboration avec notre compatriote Stromae.

Le single annonciateur de cet album vient de nous parvenir, il s'intitule "On the line" et pourrait à nouveau s'imposer partout avec son refrain résolument électro.

