Stromae célébré par son épouse pour la Fête des pères avec une photo de lui et son fils

On le sait, Stromae et Coralie Barbier sont les heureux parents d’un petit garçon depuis 2018. L’auteur-compositeur-interprète et la styliste ont toutefois souhaité préserver l’intimité de leur enfant en ne diffusant pas le visage de ce dernier. Mais pour la Fête des pères que l’on célébrait en Belgique ce 13 juin, la maman a fait une petite exception en dévoilant un adorable cliché de son mari enlaçant son fils sur un transat.

Cette photo a ravi les fans qui ont été touchés par cette délicate attention. "Une magnifique photo d’un papa et artiste génial" ou "Cet enfant a le visage angélique de son père" peut-on notamment lire dans les commentaires.