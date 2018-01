C'est un des scoops musicaux de ce début d'année, l'ex leader de Police annonce la parution d'un album compet enregistré avec Shaggy !

Intitulé "44/876", l'album de Sting & Shaggy sera coloré de sonorités jamaïcaines et paraîtra le 20 avril !

Il est précédé par un single éclaireur qui vient de nous parvenir !

On vous propose de découvrir "Don't make me wait" tout de suite ci-dessous ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité !