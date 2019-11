Step 2 You, le programme idéal pour révéler et améliorer ses talents

Sylvie HONORE // Donner aux jeunes en milieu scolaire et périscolaire les outils pour trouver l’audace et la confiance d’entreprendre leur vie. Laurence Lievens la directrice du programme nous explique comment ça fonctionne !

Donner aux jeunes en milieu scolaire et périscolaire les outils pour trouver l’audace et la confiance d’entreprendre leur vie. Laurence Lievens la directrice du programme nous explique comment cela fonctionne ! Pour ce deuxième podcast consacré à "L'éducation dans tous ses états", dans le cadre des EDUC Days du 21 au 23 novembre à Brussels Expo, la plus grande plateforme éducative nationale, Sylvie Honoré s'intéresse à un programme un peu spécial pour développer l'envie d'entreprendre des jeunes et pour que ceux-ci prennent plus facilement leur destin en mains. Laurence Lievens, la responsable de Step 2 You, cellule qui gère ce programme et qui aura également son stand aux EDUC Days, nous dévoile les lignes directrices du projet. Step 2 You se définit comme une cellule de l'asbl ICHEC, spécialisée dans le développement de l'esprit d'entreprendre chez les plus jeunes, à partir de 10 ans. La vision de ce projet réside dans cette définition, celle de motiver les jeunes à entreprendre leur vie, à trouver les outils pour l'entreprendre, un vaste programme en perspective. Laurence se rend compte de la tâche ardue qui lui incombe : "c'est vrai que la mission est ambitieuse" avoue-t-elle, mais l'équipe est impliquée depuis longtemps dans ce plan éducationnel. "Cela fait déjà une bonne quinzaine d'années même plus que la petite équipe avec laquelle je travaille tous les jours, développe des outils pour l'esprit d'entreprendre chez les plus jeunes" relate la directrice. Le but de cette cellule quant à lui est le développement des compétences, des "attitudes entrepreneuriales", qui seront utiles dans le monde du travail que les jeunes intégrerons dans les années à venir comme l'explique Laurence. "Ce n'est pas un entrepreneuriat au sens économique du terme, vous vous en doutez, parce qu'on ne travaille pas ces sujets-là avec les plus petits dans les écoles, ni avec les plus grands d'ailleurs. Nous travaillons vraiment sur le développement des compétences transversales". Ces compétences sont de natures diverses : Ce sont surtout les compétences qui permettent aux jeunes de se mettre en mouvement et donc évidemment de travailler la confiance en soi, qui est quand même la base de toute démarche, mais aussi la créativité, la connaissance des choix, la coopération, l'esprit d'équipe. Elle poursuit, "toutes ces compétences transversales permettent finalement de faire grandir ses talents, parfois de les découvrir dans des projets que les jeunes mènent à l'école ou en dehors".

Trois programmes pour trois tranches d'âge Young Boy Businessman Dressed in Suit with Cardboard Wings - © Andrew Rich - Getty Images Pour révéler ces compétences, Step 2 You propose gratuitement différents outils pédagogiques pour élèves et enseignants, déclinés en trois programmes distincts, selon la catégorie d'âge à laquelle ils s'adressent. Le premier, baptisé "Cap'ten", s'adresse aux enfants, à partir de 10 ans. On y propose aux plus jeunes de monter un projet "par rapport à un thème qui les passionne" explique Laurence Lievens. On retrouve des projets individuels mais aussi des projets de groupe ou de classe. Les thèmes sont divers et variés mais Laurence constate une tendance générale ces derniers temps : "il y en a quand même beaucoup autour de l'environnement : le zéro déchet, comment je peux être un éco-citoyen. Cela se traduit donc par réfléchir un peu à ce que chacun peut faire dans son environnement proche et savoir qu'on n'a pas besoin d'être un adulte pour déjà avoir un impact. C'est une grosse thématique qui revient". Mais d'autres intérêts reviennent aussi bien entendu : "cela peut être les étoiles, les dinosaures, les fusées, Britney Spears, etc. Tout est prétexte à se mettre en projet pour réaliser quelque chose. Le but, c'est vraiment le chemin entre l'idée et la réalisation". Le module au-dessus, pour les adolescents, s'intitule "Cap'Ado". Celui-ci "travaille sur le même principe" raconte Laurence mais s'axe plus sur la question suivante : "quel est le projet que tu as envie de mener maintenant". L'orientation diffère donc : "c'est plus déjà orienté réflexion, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir, quelle personne j'ai envie de rencontrer, dans le domaine qui m'intéresse", pour les adolescents de 13 ou 14 ans. Laurence ajoute : "on travaille toujours évidemment en transversal sur la connaissance de soi dans ce type de projet parce que c'est la base de se connaître, trouver sa flemme ou ses flemmes pour les suivre". Le dernier programme est appelé "Dream". "Là c'est encore plus orienté réflexion, métier, secteur, études ou pas. Cela part toujours de la connaissance de soi pour amener les jeunes à rencontrer un professionnel passionné sur son lieu de travail, qui va leur parler de son parcours, de ses doutes, de ses difficultés".

Une méthode qui a conquis et touché des milliers d'élèves Si Step 2 You se concentre fort sur les élèves, elle n'en oublie pas les enseignants. Elle organise ainsi des formations à destination des futurs enseignants et enseignants en fonction, que vous pouvez retrouver sur leur site web, ainsi que des ateliers pour les jeunes autour de différentes thématiques. Cet organisme veut donc développer tant les attitudes entrepreneuriales des élèves que des enseignants, pour que ces derniers puissent à leur tour travailler les compétences de l'entrepreneuriat de leurs élèves, en accord avec le Pacte pour un Enseignement d'Excellence de la FWB. Cette perspective de rendre les élèves encore plus autonome et maître de leurs talents, semble attirer de plus en plus d'écoles, et l'on s'en réjouit, même s'il reste du chemin à parcourir pour transmettre ce programme dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles confie Laurence Lievens. En tout cas, on a des fidèles depuis 15 ans et on touche entre 5000 et 7000 jeunes en FWB. Step 2 You, vous l'aurez compris, est le moyen idéal pour inculquer très tôt aux jeunes qu'ils peuvent avoir déjà un mental d'adulte et oser entreprendre, afin de faciliter leur insertion dans le monde du travail. Si vous souhaitez les rencontrer, n'hésitez pas à vous rendre aux EDUC Days, l'équipe de "La Vie du bon côté" sera aussi présente pour le podcast du vendredi !

Step 2 You, une histoire en étapes Step 2 You, le programme pour grandir et faire grandir ses talents - © Tous droits réservés Anciennement dénommé "Pôle Jeunes d'ICHEC-PME", Step 2 You voit le jour en 1997 grâce au lancement du programme "Dream", à destination des jeunes de l'enseignement secondaire supérieur, suite au difficile climat socio-professionnel de l'époque, climat que l'on connaît encore aujourd'hui. De cette manière, Step 2 You a développé ses différents projets au fur et à mesure des besoins et des demandes. Le programme "Cap'ten" est ainsi créé en 2003 et rassemble plus de 12000 élèves dès le premier mois de lancement. En 2007, Step 2 You développe le plan "Cap'ado" et en 2016, elle s'intéresse aux enseignants avec la création d'un parcours de formation de "Pédagogie Entrepreneuriale". Le postulat de départ a quant à lui été le suivant et n'a pas changé depuis pour l'équipe de Step 2 You : "chaque enfant est un entrepreneur naturel". Laurence Lievens en est la directrice. Présente depuis 10 ans dans Step 2 You, elle a eu l'occasion de collaborer sur les différents programmes de cette cellule de l'ICHEC, école d'où elle est d'ailleurs sortie diplômée. Après avoir beaucoup voyagé et avoir notamment enseigné dans un environnement multiculturel à Molenbeek, elle compte aujourd'hui plus de 20 ans d'expérience dans la conception d'outils pédagogiques et de plans de formations. Pour en savoir plus, consultez le site web de Step 2 You https://www.step2you.be

