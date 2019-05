Stembert : Rucher du Chanteloup

Les ruchers sont en pleine effervescence et ce n’est pas Michel Danthinne du Rucher du Chanteloup qui dira le contraire. La création de son rucher en 2009 née d'une véritable passion pour cet insecte merveilleux qu’est l’abeille. De plus il est l’un des rares apiculteurs-confiseur…

Il est donc installé à Stembert ?

Pas uniquement car ses ruchers s’étendent sur 4 sites soit dans le domaine naturel des Hautes Fagnes (674m) et dans les villages de Limbourg (295m), Stembert (243m) et la commune de Trooz (105m). Ses activités ne se limitent pas à élever des abeilles et récolter du miel.





Que propose-t-il d’autre ?

Du parrainage de ruches, des ruchers sur sites d’entreprise (comme à la chocolaterie Darcis ou au CHR), un service de pollinisation de vergers et cultures, un programme de sensibilisation en milieu scolaire (Api’School) et bien évidemment la vente de tous les produits de la ruche comme le miel, la propolis, le pollen ou la cire et tous leurs dérivés que sont les confiseries et la bière au miel (Bee-R).





Avec la disparition des abeilles, c’est sympa d’installer un rucher d’entreprise…

D’autant que ces projets sont étudiés au cas par cas et en fonction des besoins réels de l’entreprise, ils sont prévus pour des durées de minimum 3 années et Michel s’occupe de tout. Cerise sur le gâteau, les projets " Rucher en entreprise " sont 100% déductibles !





On l’a souvent répété mais les abeilles nous sont indispensables

La disparition des abeilles, et plus largement des pollinisateurs, est une catastrophe planétaire qui met en danger l’humanité. Il est urgent d’agir pour les protéger et chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et il est important de rappeler qu’une alimentation saine dépend de pollinisateurs en bonne santé.

Pouvez-vous en quelques chiffres nous rappeler l’importance de ces butineuses ?

75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs et 60 et 90 % des plantes sauvages ont besoin d’insectes pollinisateurs pour se reproduire.

Les populations d’abeilles domestiques ont chuté de 25 % en Europe entre 1985 et 2005.

Au-delà des ruchers qui se vident, un autre phénomène s’étend, c’est le vol des ruches !

Sait-on pourquoi les abeilles disparaissent à cette fréquence ?

Plusieurs causes sont à lister comme les dérèglements climatiques, les nouveaux virus et agents pathogènes, les acariens (varroa destructor), lesparasites (nosema ceranae), la disparition des habitats naturels en raison des monocultures et, bien évidemment, traitements phytosanitaires.

Quels types de miels trouve-t-on au Rucher du Chanteloup ?

Un bon miel de colza et un autre miel toutes fleurs. Et puis, il y a les confiseries que Michel confectionne et là, c’est une explosion de saveurs avec les bonbons (chiques) de fraises et miel, framboise et miel, miel et propolis, miel et eucalyptus… Bref, passez lui dire bonjour et découvrez sa passion car Michel organise régulièrement des portes ouvertes de son entreprise.

Où peut-on acheter ses produits ?

Sur son site, vous retrouvez une carte sur laquelle sont situés les différents points de vente. Cette liste va encore s’agrandir bientôt. De plus, par le petit formulaire de contact, vous pouvez interroger Michel qui vous répondra au plus vite.

RUCHER DU CHANTELOUP

MICHEL DANTHINNE

Rue Grand ry 44

4801 Stembert

0496 / 91 25 46

FB : rucher du chanteloup stembert